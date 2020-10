OPINIE | (K)Ups, au făcut-o din nou! CFR Cluj, speranța eternă a României pentru primăvara europeană

Victoria campioanei României împotriva campioanei Finlandei, KuPS, nu este o surpriză și nici n-ar trebui să fie vreodată. Vorba lui Gică Hagi: când vom ajunge să plecăm capul în fața finlandezilor, maltezilor, feroezilor, letonilor sau lituanienilor, va fi momentul în care toată istoria noastră fotbalistică se va dilua într-o ‘oală’ a mediocrității.

Sigur, CFR Cluj nu joacă un fotbal care, în adâncul sufletului, nu cred că este nici măcar pe placul lui Dan Petrescu. Dar această echipă are mentalitatea de învingător, iar victoriile istorice mondiale au fost obținute cu mari sacrificii, cu adevăruri urâte, parțial nespuse sau uitate.

Îndrăznesc o predicție: cred că AS Roma va fi o ‘pâine de mâncat’ pentru CFR Cluj, în circumstanțele în care se vor juca meciurile și având în vedere stilul de joc al echipei lui Dan Petrescu. Cel mai probabil, capitolinii se vor axa pe campionat și vor face rotație în Europa League. În plus, echipa antrenată de către Paulo Fonseca este vizibil slăbită din punctul de vedere al valorii lotului. Au plecat nume importante precum Patrick Schick, Aleksandar Kolarov, Alessandro Florenzi sau Cengiz Under.

