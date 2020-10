OPINIE | Aproape legendă! Hamilton și lupta sa cu recordurile

De la epoca Schumacher nu mă gândeam că vom mai avea încă un pilot de Formula 1 care să fie în stare să îi egaleze cifrele.

Însă Lewis Hamilton cred că a surprins pe toată lumea cu ambiția sa de a-l detrona pe campionul german, lovit de ghinion într-un sfârșit de an blestemat 2013. Comparațiile sunt inevitabile în contextul în care britanicul, singurul pilot de culoare de succes din Marele Circ, amenință toate bornele stabilite de german în perioada în care acesta se duela cu nume imense ale Formulei 1. Iar cel mai important capitol la care Hamilton vrea să intre în istorie este cel al titlurilor mondiale câștigate. Acum are 6, dar în acest sezon pare că nu îi va scăpa cel de-al șaptelea. Asta ar însemna că îl va egala pe Schumacher, campion de șapte ori între 1994 și 2004.

Interesant aici este de menționat că Hamilton a așteptat 6 ani de la primul său triumf și până să devină din nou stăpân al lumii. În 2008, la doar 23 de ani se impunea pe un monopost McLaren Mercedes. Iar constructorul german i-a fost alături mai apoi și la celelalte succese importante ale carierei. Schumacher a legat două titluri mondiale la Benetton pentru ca apoi să sară în barca Ferrari pentru a spulbera toate recordurile. Ceea ce îi unește pe cei doi este vârsta la care ating această performanță. Schumacher avea 35 de ani în 2004 atunci când a luat ultima cucună cu lauri. În timp ce Hamilton ar avea tot atâția în această toamnă când mai mult ca sigur își va apăra titlul mondial.

Într-un an afectat de pandemia de coronavirus, care a anulat mai multe mari premii, britanicul pare mai în formă ca niciodată. Nimeni nu pare să îi stea în cale în bătălia sa cu recordurile. În 11 curse disputate în acest an, doar în două rânduri s-a întâmplat să nu prindă podiumul. E adevărat că poate și rivalii nu sunt pe măsura sa fiind incapabili parcă să oprească șirul victoriilor sale. Doar Rosberg l-a necăjit în 2016 cu un scurtcircuit care l-a făcut să se îndoiască puțin de ambițiile sale. La fel de adevărat este că driverul cu origini caraibiene beneficiază de o mașină extrem de fiabilă. Care foarte rar l-a pus în dificultate. În ultimii 4 ani, Lewis a abandonat o singură dată, în iulie 2018, în Austria!

Iar pentru că Formula 1 nu este nici pe departe un sport cu limită de vârstă, Hamilton are suficient timp pentru a fi el singur recordmen mondial al titlurilor câștigate. Mai ales că mai are nevoie de o singur sezon victorios pentru a fi numărul 1 al tuturor timpurilor. Am pus deja în dreptul britanicului succesul din acest an. Asta și datorită avansului pe care deja îl are cu 6 curse înainte de finalul stagiunii. E mare păcat însă că la un astfel de eveniment nu ar putea fi prezent și marele Schumi. O poză cu cei doi ar fi intrat definitiv în memoria iubitorilor acestui sport și nu numai. Imaginea a doi campioni care au marcat Formula 1 pentru totdeauna. Din nefericire, destinul a fost crud cu neamțul, iar acum îi zâmbește frumos lui Lewis.