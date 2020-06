Omul pe care Gnohere l-a considerat indispensabil la FCSB: “Cu el în teren nu pierdeai”

Imediat după ce a semnat despărțirea de FCSB, atacantul francez a discutat prin intermediul unei rețele sociale cu fostul său coechipier de la FCSB, Wilfried Moke.

Iar dialogul dintre ei s-a oprit și la punctul în care cei doi i-au analizat pe cei mai buni fotbaliști alături de care au jucat la echipa roș-albaștră.

“Varela și Tamaș au fost foarte buni. Jur că cel mai bun a fost Pintilii! 100% nu pierzi când joacă el. Bălașa e bun, foarte bun. Am jucat cu mulți jucători, dar Budescu e magician. Așa e Budescu”, a fost comentariul lui Gnohere.

Acesta a concluzionat că rămânerea sa la vicecampioana României nu mai putea reprezenta o opțiune în contextul în care în ultimul timp fusese folosit tot mai puțin.

“Nu era bine la FCSB, mă bucur că am plecat. Când merit să joc, nu joc. După ce s-a schimbat antrenorul, înainte de meciul cu Dinamo, a venit la mine și mi-a spus «Bizonule, tu joci duminică cu Dinamo, dar trebuie să slăbești două kilograme».

Jur, frate, nu am mâncat toată săptămâna ca să slăbesc! Ok, nu pierd kilograme, dar am dat multe goluri la Steaua. Eu am demonstrat pe teren, de ce nu joc?”, a fost replica lui Gnohere pentru Moke.