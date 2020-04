Omul care a trecut prin Ghencea și nu exclude varianta CFR Cluj: “Au fost discuții, mă vor căuta la vară probabil”

Iasmin Latovlevici s-a despărțit recent de ungurii de la Kisvarda pentru care nici măcar nu apucase să debuteze! Fundașul este tentat de o revenire în Liga 1 la vară și dezvăluie că nu va refuza anumite oferte, ținând cont de trecutul său.

După ce a jucat 4 ani și jumătate la FCSB, fotbalistul de 33 de ani ar putea ajunge inclusiv în Gruia.

“Pe Marian Copilu îl știu de când eram la Steaua, am zis să vin la meci, atunci în februarie, că era și Alex Chipciu acolo, nimic special. Discuții, nimic altceva. Dacă vor fi, mă vor căuta la vară, probabil. Mi-aș dori să joc fotbal, restul… Ori că aici, ori în străinătate, vom vedea după ce se duce virusul” a detaliat Latovlevici pentru gsp.ro.

Fotbalistul se antrenează singur și crede că o pregătire de doar două săptămâni ajută la refacerea tonusului muscular chiar și după o pauză atât de lungă.

“Lucrezi “pe explozie”, pe ateliere, totul cu cap, nu să păcălești ziua. Dacă ai cine să te îndrume, pas cu pas, nu trebuie să aștepți o lună. Eu întotdeauna am lucrat mult în plus. Dacă acum ar fi să se testeze pe mine, eu garantez cu mine însumi. Baza nu ai cum să ți-o pierzi, dacă faci ce trebuie. Părerea mea personală, din ceea ce am lucrat și lucrez eu, dacă ai un om care să te îndrume să faci ce trebuie, e nevoie de două săptămâni!” este convins Lato.