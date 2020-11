Oltenii, mai motivați ca niciodată: ”Sper să-i oferim o consolare patronului prin promovare!”

Dan Vasilică, antrenorul FCU Craiova, a vorbit despre remiza albă de astăzi.

FCU Craiova 1948 a mai avut parte de un moment dificil după arestarea patronului, Adrian Mititelu. Meciul cu ASU Poli Timișoara a fost unul dificil pentru olteni și s-a încheiat 0-0.

Dan Vasilică, antrenorul formației alb-albastre, anunță că elevii săi au fost motivați și au încercat din răsputeri să obțină cele 3 puncte pentru Mititelu.

”Juveții” nu au reușit să câștige astăzi, iar tehnicianul speră ca omul de afaceri să fie consolat printr-o eventuală promovare în Liga 1.

”Am dominat, cred, nu doar în prima parte. Am dominat și pe final. Au fost două ocazii ale adversarului rezultate pe un contraatac, pe presiunea noastră. Până la urmă, este un punct câștigat.

Orice punct se adună în clasament și ne ține acolo în față și nu îi permite adversarului de astăzi să se apropie periculos. Ne-am îndeplinit primul obiectiv, acela de a pleca neînvinși. Apoi, am făcut tot ce am putut să obținem al doilea obiectiv, victoria. Nu am reușit.

Jucătorii s-au motivat suplimentar. Își doreau foarte mult. Supărarea de aceea este, deoarece ne doream cu toții foarte mult, nu doar jucătorii, să-i oferim o consolare. Știm ce reprezintă.

Este inima acestei echipe și ne doream că-i oferim cu toții o consolare în momentele acestea dificile prin care trece. Nu am reușit în totalitate. Sperăm să facem acest lucru prin obiectivul principal, acela de a promova.” a declarat Dan Vasilică la finalul partidei.

În urma meciului încheiat cu o remiză albă, oltenii rămân pe primul loc în clasament, cu 22 de puncte acumulate după primele 10 meciuri disputate în actualul sezon.

FCU Craiova are un parcurs fără greșeală în această ediție de Liga a 2-a și rămâne cu șanse foarte mari la promovare.