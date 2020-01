Universitatea Craiova nu renunță la marele vis: oltenii vor să cucerească titlul cu orice preț după 30 de ani de așteptare!

În acest moment, oltenii se află pe locul 4 în Liga 1, la 7 puncte în spatele liderului CFR Cluj.

Sezonul 1990/1991 este ultimul în care Universitatea Craiova a câștigat atât titlul, cât și Cupa României.

Corneliu Papură, actualul antrenor al formației din Bănie, nu le promite suporterilor olteni că va câștiga campionatul, însă îi asigură pe fani că jucătorii vor face tot posibilul pentru a reuși o nouă performanță majoră.

”Important este să ne atingem obiectivele pregătirii, ca în momentul în care începem campionatul să fim din toate punctele de vedere la cele mai bune standarde pentru a câştiga fiecare meci.

Şi eu vreau titlul, aşa e la Craiova tot timpul. Şi ca jucător, că am luat Cupa, că am terminat pe 2, tot timpul aşa a fost. Nu văd nicio presiune în plus, decât să muncim şi să realizăm ce ne dorim. Nu pot să promit nimic, ceea ce ştiu e că muncim toţi pentru a fi cât mai buni” a declarat Corneliu Papură.

Ultima mare performanță reușită de formația din Bănie a fost Cupa României, trofeu câștigat în sezonul 2017/2018, cu Devis Mangia antrenor.