Moruțan, cerut cu insistență de fanii unui club important din Europa: “Încă unul din ‘Generația de aur’ a României!”

“Roș-albaștrii” se pare că sunt la mare căutare în această iarnă printre cluburile din Europa, iar transferul lui Dennis Man în Italia le-a deschis ochii și altor formații importante din campionatele puternice spre fotbaliștii lui Gigi Becali.

Considerat unul dintre jucătorii de bază ai formației lui Toni Petrea, mai ales după plecarea lui Man la Parma, Olimpiu Moruțan se pare că le-a atras atenția fanilor unui club de tradiție din Europa. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani a fost unul dintre fotbaliștii cheie de la FCSB în acest sezon, iar evoluțiile sale nu au fost trecute cu vederea.

Potrivit ‘Everything Celtic’, cont care le aparține suporterilor celor de la Celtic Glasgow, Moruțan este cerut în Scoția de către fanii “alb-verzilor”, care consideră că nu ar trebui să fie scăpat printre degete de către conducătorii formației de pe Celtic Park.

“Încă unul din ‘Generația de aur’ a României. Moruțan joacă pentru FCSB, unde a contribuit la 14 goluri în doar 16 meciuri. Multe echipe sunt interesate de jucătorul de 21 de ani, dar Celtic nu ar trebui să îl scape din vedere!”, scriu scoțienii.

🇷🇴 | Olimpiu Morutan

Another of Romania's 'golden generation' Morutan plays for FCSB where he has amassed fourteen goal contributions in just sixteen matches.

Several sides are interested in the 21 year old but Celtic wouldn't need to pay over the odds for the player.

