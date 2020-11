Cosmin Olăroiu (51 de ani) a anunțat că nu ar refuza o eventuală propunere de a pregăti echipa națională de fotbal a României.

Proaspăt campion al Chinei, “Oli” este de părere că e nevoie de o reconstrucție la prima reprezentativă.

„Cred că ştie Răzvan Burleanu numărul meu, dar la ce ar folosi? Cred că echipa naţională, aşa cum am mai spus când am vorbit cu conducătorii Federaţiei, are nevoie de oameni tineri, care să vină cu determinare, cu ambiţia de a reuşi. Echipa naţională are nevoie de o reconstrucţie, de entuziasm, de ambiţie. Iar astea vin de la cineva tânăr.

Nu ştiu dacă sunt bătrân, dar nu ştiu dacă am răbdare. Nu-mi place să pierd. Sunt oameni care au această răbdare, care sunt perseverenţi, spre deosebire de mine, care nu mai am răbdare! Îmi doresc să fac ceva acum.

Cred că acum fotbalul românesc are nevoie de altceva decât un antrenor. Antrenor are şi e unul bun. Să vin eu în locul lui Mirel? Dacă vreodată se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare plăcere. Dar, repet, cred că nu antrenorul e problema naţionalei României”, a declarat Cosmin Olăroiu la TV Telekom Sport.

De-a lungul timpului, Olăroiu a fost un nume aflat pe lista posibilior selecţioneri ai României. Pe plan intern a obținut un titlu de campion și o Supercupă a României cu Steaua și a ajuns cu formația roș-albastră până în semifinalele Cupei UEFA.

Pe plan extern câștigat, printre altele, campionatul în Arabia Saudită cu Al Hilal, Cupa în Qatar cu Al Sadd, și titlul în Emiratale Arabe Unite cu Al Ain și Al Ahli. În plus, a jucat și o finală de Liga Campionilor Asiei cu Al Ahli.

Ultimul trofeu cucerit a fost joi, 12 noiembrie, când a obținut titlul de campion în China, cu Jiangsu Suning a obținut titlul în China, după ce a câștigat finala contra campioanei en-titre Guangzhou Evergrande, antrenată de Fabio Cannavaro, scor 2-1, după ce în tur fusese 0-0.