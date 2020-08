OFICIAL | FC Barcelona a rămas fără antrenor! Cine îi va lua locul lui Setien

Setien conducea FC Barcelona din 13 ianuarie și a stat pe bancă în 25 de meciuri (19 în campionat, 3 în Liga Campionilor şi 3 în Cupa Spaniei).

Eșecul umilitor cu Bayern Munchen a reprezentat o bornă istorică: pentru prima dată în ultimii 74 de ani, catalanii au primit opt goluri într-un meci.

“Conducerea clubului a decis că Quique Setien nu mai este antrenorul echipei. Este prima decizie pe care o luăm pe fondul unei restructurări mai largi la nivelul primei echipe. Această restructurare a fost agreată cu secretarul tehnic și cu noul antrenor, care va fi anunțat în zilele următoare“, este comunicatul clubului din Barcelona.

