Ofertă neașteptată pentru un jucător de la FCSB! Echipa din Liga 1 care l-a contactat pe Gigi Becali

FCSB a renunțat în această pauză de iarnă la mai mulți fotbaliști, iar seria plecărilor de la echipă se pare că este departe de a se încheia!

“Roș-albaștrii” l-au transferat până acum în perioada de “mercato” din această iarnă doar pe fundașul stânga al celor de la Astra Giurgiu, muntenegreanul Risto Radunovic. Dacă din punct de vedere al sosirilor Gigi Becali a fost discret, la capitolul plecări situația este diferită.

Unul dintre fotbaliștii care are zilele numărate la FCSB este fundașul stânga grec, Aristidis Soiledis. Apărătorul în vârstă de 29 de ani a intrat în ultimele luni de contract cu actualul lider al Ligii 1, iar latifundiarul din Pipera se pare că nu are de gând să îi prelungească înțelegerea acestuia.

Potrivit informațiilor venite din partea Pro Sport, FCSB ar fi primit o ofertă din partea clubului FC Argeș pentru transferul lui Soiledis, dar propunerea nu ar fi pe placul lui Gigi Becali. Piteștenii și-ar dori să îl ia încă din această iarnă pe fundașul grec, dar nu îi poate plăti salariul întreg al acestuia, astfel că s-au gândit să suporte jumătate din venitul lunar al fotbalistului până la vară, restul fiind plătit de FCSB.

13.000 de euro este salariul lunar încasat de Soiledis la FCSB. Grecul a căzut în dizgrația patronului din cauza problemelor medicale pe care acesta le-a avut din momentul transferului la echipa sa, aspect care a fost sesizat și de către fostul patron al fotbalistului, Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani.

“La noi era un jucător util la prima vedere, dar ne lăsa baltă când ne era lumea mai dragă și chiar aveam cu adevărat mare nevoie de el. Mereu se accidenta și ne-am dat seama că în condițiile astea nu putem să ne bazăm pe el dacă o tot ținea din accidentare în accidentare.

Vă spun sincer că de aia am și acceptat oferta lui Gigi Becali și am zis mersi că am scăpat de el așa cum se spune pe românește. Nu mai puteam continua așa cu el. Nu l-aș readuce la Botoșani nici mort că nu vreau să o luăm de la cap cu accidentările lui. Chiar îmi pare rău de el și vă spun sincer că mi-ar fi plăcut să se impună la FCSB!”, a spus Iftime, potrivit Pro Sport.

300.000 de euro este cota de transfer a lui Aristidis Soiledis, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.