Ofertă de 8 milioane pentru Florinel Coman! Becali: “Va fi inflaţie de bani în fotbal!”

Gigi Becali vrea să vândă scump şi să cumpere ieftin pe timp de pandemie! Patronul FCSB ţine la preţ în cazul diamantelor Coman şi Man. În schimb, a redus oferta făcută pentru Chindriş – de la Botoşani.

Plecarea în Statele Unite nu mai este de actualitate pentru Florinel Coman. Gigi Becali se laudă că a primit o ofertă apropiată de pretenţiile sale pentru starul lui FCSB.

“Azi am primit înca o ofertă de la cineva din Europa, că ar da opt milioane şi zece la sută (n.r.:dintr-un eventual transfer ulterior), banii toţi odată! Şi eu am zis, 10 milioane, douăzeci la sută şi banii toţi odată, nu îl dau niciun ban mai jos!” – a povestit patronul FCSB la Digi Sport.

Becali are aceeaşi strategie şi când vine vorba de ofertele pentru Dennis Man. În schimb, sârbul Planic este aproape de plecarea de la FCSB: patronul a scăzut pretenţiile pentru fundaşul central.

“Pentru Planic am avut o ofertă de 350.000, eu am zis un milion şi după aia am lăsat la 500.000. Acum aştept un răspuns” – a spus Becali.

Chindriş, de la FC Botoşani, este soluţia lui Becali pentru centrul apărării. Negocierile cu Valeriu Iftime sunt însă dificile. Finanţatorul lui FC Botoşani a lăsat să se înţeleagă că are şi oferte din afara ţării pentru internaţionalul de tineret.

“Pentru Chindriş dau 400.000 acum, ieri dădeam 550.000, acum dau 400.000. Eu nu dau şase sute, dau patru sute, ca să ştie ruşii şi cu nemţii. Ei au oferte, dar ei au numai dacă văd ăia că îl ia Becali. Dacă văd că dau 400.000 îi spun ‘ia uite băi, mincinosule!'” – s-a lăudat Becali legat de felul în care încearcă să îl convingă pe Valeriu Iftime să îl cedeze pe jucătorul în vârstă de 21 de ani.

Patronul FCSB este convins că sumele rulate în fotbal nu vor scădea din cauza pandemiei de coronavirus.

“Va fi inflaţie de bani, nu numai în fotbal! Alţii spun că va fi nenorocire, eu spun invers, că va fi inflaţie de bani, de care vom beneficia şi noi în România. Spaniolii, italienii, vor băga bani. Cei care bagă bani la fotbal nu ţin cont de mersul economiei, că au miliarde şi vor băga bani mulţi” – estimează Gigi Becali.