Octavian Popescu l-a cucerit definitiv pe un scouter din Italia: “Are potenţial de jucător de nivel înalt!”

Puștiul-minune al “roș-albaștrilor” a reușit în acest sezon să își câștige postul de titular în echipa lui Toni Petrea, iar evoluțiile sale din ultima perioadă a atras atenția mai multor oameni de fotbal!

Octavian Popescu (18 ani) este în acest moment unul dintre remarcații FCSB-ului, iar evoluțiile sale din acest sezon se pare că nu au trecut neobservate. Tânărul fotbalist al bucureștenilor a fost remarcat inclusiv de un scouter din străinătate, care a rămas impresionat de calitățile sale.

Italianul Francesco Panfili, scouter-ul care a monitorizat fotbalul din Liga 1 în ultima vreme, a vorbit despre Octavian Popescu și consideră că tânărul jucător va avea un viitor strălucit în față. Panfili este de părere că fotbalistul celor de la FCSB ar putea ajunge în câțiva ani la echipe precum AC Milan sau Napoli, dar va trebui în continuare să își continue ascensiunea din acest sezon.

”(n.r. Cum a ajuns să-l observe de Octavian Popescu) Campionatul românesc este în ascensiune şi este devine o trambulină pentru tinerii jucători interesanţi. Urmărindu-i pe Man şi Coman, de la FCSB, am dat de Popescu. A fost ”dragoste la prima vedere”, este un atacant cu mari calităţi!

(Cu cine ai asemăna acest talent din România?) Prima dată când l-am văzut că a marcat mi-a venit în minte un gol înscris de Federico Chiesa împotriva Speziei, când era la Fiorentina Primavera. Popescu îmi aduce foarte mult aminte de atacantul de la Juventus. Popescu este dreptaci ca şi Chiesa. Au în comun şi viteza de alergare.

Mai ales acest român născut în 2002, ca şi jucătorul lui Juventus, are nevoie să pornească din bandă ca să-şi exprime tot potenţialul. Este abil în duelurile unu contra unu: flexibilitatea este marca sa din naştere. Îşi depăşeşte adversarul în viteză. Când schimbă ritmul mingea îi rămâne lipită de picior. Şutează la poartă cu o naturaleţe fantastică. În spaţiu deschis este devastator şi îmi aduce aminte şi de Gervinho.

(n.r. că n-a marcat prea mult) Este un jucător mai mult de ultimă pasă. Are deja 6 assist-uri în campionat, de aici şi un gol. Este un talent fantastic, dar vorbim totuşi de un jucător născut în 2002. Popescu are potenţial de jucător de nivel înalt, dar are nevoie să mai crească. Pentru o echipă mare ca Juventus ar putea fi o bună afacere, dar într-o colaborare cu Sassuolo sau Cagliari (n.r. în sensul de a-l împrumuta). Dar cred că Popescu, în viitorul apropiat, ar putea fi mai ales un bun pariu pentru Napoli sau Milan!”, a spus Francesco Panfili, potrivit Tuttosport.