Încă doi ani la CSM București! Obiectivele rămân neschimbate, vrem să câștigăm fiecare meci, și pentru asta avem nevoie de sprijinul vostru! Vă așteptăm în număr cât mai mare vineri, pentru meciul revanșă împotriva celor de la Ferencvaros! Hai CSM! 💙💪🏼 #CN8 #unstoppable