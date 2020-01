Gică Popescu a vorbit despre obiectivul vital pentru Viitorul în această primăvară: calificarea în playoff-ul Ligii 1. Preşedintele clubului din Ovidiu a detaliat şi strategia de transferuri a clubului.

Popescu este convins că repatrierea lui Cristian Ganea se va dovedi un succes. Nu ar fi prima oară când Viitorul apelează la fotbalişti pe care îi transferase în trecut la cluburi din străinătate.

„Noi am tot reîncălzit ciorbele și a functionat. Știți că erau jucători care erau dați dispăruți și care au ajuns apoi la națională. De ce să nu funcționeze? De exemplu, un jucător ca Ganea. Dacă nu prindem play-off-ul, înseamnă că nu ne-am îndeplinit obiectivul, dar nu ar fi o tragedie. Financiar, orice loc înseamnă o sumă mai mare de bani de la LPF. Noi avem bugetul asigurat pe următorii doi ani. Ce va fi după aceea vom vedea”, a explicat Gică Popescu.

Viitorul l-ar putea ceda în această iarnă şi pe fundaşul Bogdan Ţîru. Polonezii de la Jagielonnia Bialystok sunt dispuşi să ofere 600.000 de euro pentru un transfer.

„Țîru a primit ofertă, dar nu am luat o hotărâre în acest sens. E și printre cei mai buni și e greu să te desparți de jucătorii importanți. Probabil că, dacă am fi avut punctele necesare pentru play-of, ne era mult mai ușor să luăm o decizie. Jucătorul vrea întotdeauna la mai bine. El întotdeauna a avut un comportament corect, e cel mai vechi jucător, a mers pe acest proiect de la început, e un jucător de vestiar, cu greutate, avut și are în continuare un comportament ireproșabil”, a spus Popescu.

Jucătorii aduși de Viitorul în această iarnă:

mijlocașul francez Malcom Sylas Edjouma Laouari (23 de ani) de la Lorient

mijlocaşul Cosmin Bîrnoi (22 de ani) de la Poli Iași.

atacantul Aurelian Chițu (28 de ani) de la Daejeon Hana Citizen

(28 de ani) de la Daejeon Hana Citizen fundaşul Cristian Ganea, de la Athletic Bilbao Jucătorii plecați de la Viitorul în această iarnă:

portarul Valentin Cojocaru (FC Voluntari)

mijlocașul Andreias Calcan (Ujpest Budapesta)

fundașul stânga Steliano Filip (contract reziliat)

mijlocașul francez Lyes Houri (MOL Fehervar FC)

mijlocașul brazilian Eric de Oliveira (FC Voluntari)

Viitorul va juca primul meci oficial din 2020 luni, în deplasare la Iaşi.