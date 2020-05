Obiectiv important pentru Ionuț Radu! “Sunt convins că o să fiu titular la echipa națională”

Ionuț Radu (22 de ani) are un obiectiv îndrăzneț pentru acest an: vrea să devină titularul postului de portar la echipa națională. Deocamdată, Radu vrea să se acomodeze la Parma, unde a fost împrumutat.

Înaintea acestei pauze competiționale generată de pandemia de coronavirus, Ionuț Radu nu a apucat să debuteze nici pentru echipa națională de seniori, nici la Parma.

Cu toate acestea, Ionuț Radu este considerat cel mai valoros fotbalist român al momentului, fiind cotat de Transfermarkt la 9,5 milioane de euro.

Radu este unul dintre preferații selecționerului Mirel Rădoi, alături de care a colaborat cu succes la naționala de tineret. Portarul a fost și căpitanul echipei.

“Eu sunt optimist și sunt convins că o să vină și vremea să fiu titular la națională. Trebuie să muncesc mult, să fiu serios și o să vină și acest moment.

Am fost surprins și m-am bucurat foarte mult pentru Mister (n.a. – Mirel Rădoi) că a ajuns la naționala de seniori. A făcut o treabă senzațională pentru noi, știu ce om este și mă bucur pentru el. Pentru noi, cei care am fost cu el la Under 21 este un plus. Știm ce om este și știm cum lucrează.

M-am adaptat rapid la Parma. Asta trebuie să fie o calitate pentru un fotbalist… Nu știi niciodată când trebuie să te muți. Fiecare oraș are farmecul lui. Aici, în Parma, de exemplu, se mănâncă extrem de bine. Abia aștept să primesc un SMS cu ora și ziua în care trebuie să vin mă antrenez cu echipa“, a spus Ionuț Radu pentru TVR.

Deocamdată, Ciprian Tătărușanu (34 de ani) este titular la echipa națională, iar situația acestuia este incertă. Portarul, care a strâns 67 de selecții pentru ‘tricolori’, a prins foarte puține minute la Lyon.