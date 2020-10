O veste bună și una proastă pentru giuleșteni! Clotilde Armand promite să „resusciteze” baza Pro Rapid, dar cere ceva la schimb

Clotilde Armand, noul primar al Sectorului 1, promite să readucă la viață baza Pro Rapid în timpul mandatului său la primărie.

Pierderea alegerilor de către fostul primar Dan Tudorache, a creat îngrijorare în rândul rapidiștilor, care s-au bazat mereu pe sprijinul acestuia cât timp s-a aflat la cârma Sectorului 1.

Clotilde Armand promite însă să fie la fel de apropiată de clubul din Giulești, însă le cere celor de acolo să se ocupe de tinerii sportivi din sector.

„Dacă Rapid prestează servicii pentru primărie, adică antrenament pentru copiii sectorului, va fi plătit. Win-win. Doar dacă prestează servicii pentru comunitate”, a spus noul primar al Sectorului 1.

Deși nu se arată atât de binevoitoare cu gruparea din Giulești, Clotilde Armand le face o promisiune rapidișților. Aceasta le dă asigurări giuleștenilor că va readuce la viață baza sportivă Pro Rapid, ajunsă acum într-o stare deplorabilă.

„Voi proteja această bază sportivă, vom investi acolo. În Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache (n.r. – fostul primar al Sectorului 1) era condamnată. Era trecută ca centru de business, de birouri.

Am luptat în instanță împotriva PUZ-ului și am câștigat de două ori. Am reușit să suspendăm avizul de mediu pentru acest plan”, a mai spus Clotilde Armand, potrivit ziare.com.