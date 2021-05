O nouă plecare de la Dinamo? ”Nu cred că-l vor chinui pe jucător și anul viitor”

Dinamo a reușit să se salveze de la retrogradare și, totodată, să salveze și o rușine care se anunța de proporții uriașe.

Venirea lui Dușan Uhrin Jr. a dus la o serie de șase meciuri fără înfrângere în play-out-ul Ligii 1, dintre care cinci victorii consecutive. Cu sezonul salvat, ”câinii” au început pregătirile pentru stagiunea următoare. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă cei din Ștefan cel Mare este să lămurească situația jucătorilor-cheie ai clubului.

După ce cei din DDB au anunțat că Deian Sorescu este dispus să plece, acum a venit și rândul lui Paul Anton să intre în discuții cu conducerea lui Dinamo cu privire la viitorul său.

Agentul mijlocașului de 30 de ani, Lucian Marinescu, așa cum informează cei de la PlaySport, a venit în România pentru a discuta cu Mario Nicolae și Constantin Eftimescu despre situația jucătorului său.

„Am venit în România, la mijlocul lunii mai, cred că pe 12, special pentru a discuta situația lui Paul. Lucrurile sunt puțin mai complicate, jucătorul este, încă un an, sub contract cu Dinamo, însă am așteptat să se termine sezonul pentru a ne lămuri și este îmbucurător că echipa s-a salvat. Cei de acolo ar trebui să se gândească bine, mai ales că Paul a demonstrat că a pus interesul echipei înaintea interesului personal și nu cred că-l vor chinui pe jucător și anul viitor.

De ce spun acest lucru? El are un salariu considerabil, de o renegociere nu poate fi vorba, iar să-și primească banii, cum a fost până acum, la trei luni, e destul de greu de acceptat. Să plătești un jucător conform contractului negociat, la timp, este o chestiune de normalitate peste tot în lume, nu e ceva ieșit din comun.

Acum a rămas ca cei de la Dinamo să ne contacteze, repet, Paul este sub contract, ei trebuie să știe dacă reușesc să-l plătească, pentru că, vă spun, dacă lucrurile se rezolvă din acest punct de vedere, el nu are nicio problemă să rămână la Dinamo. Mi-aș fi dorit ca la întâlnirea pe care am avut-o cu domnii Mario Nicolae și Eftimescu să participe și un reprezentatnt al DDB, însă nu s-a putut”, a dezvăluit Lucian Marinescu, conform sursei menționate.

Paul Anton a fost un om esențial pentru Dinamo în acest sezon. Mijlocașul a marcat de cinci ori în 30 de partide jucate în Liga 1.