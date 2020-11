O nouă aroganță marca Zlatan Ibrahimovic: “Nimeni nu se joacă cu mine!”

Suedezul Zlatan Ibrahimovic este revoltat că nu i s-a cerut permisiunea, conform căreia cei de la FIFA EA SPORTS să îi poată folosi numele în vederea jocului FIFA 21.

”Cine i-a dat companiei FIFA EA Sport permisiune să folosească numele și fața mea? Din câte știu eu, nu sunt membru al Fifpro și, chiar dacă sunt, am fost pus acolo fără a știi acest lucru prin vreo manevră ciudată. Și cu siguranță nu le-am permis niciodată celor de la FIFA sau Fifpro să facă bani folosindu-se de mine” a scris Zlatan pe Twitter.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

