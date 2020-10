Mărturisire surprinzătoare a unei legende dinamoviste: “N-am să reneg niciodată perioada petrecută la Steaua!”

Unul dintre idolii fanilor dinamoviști a surprins pe toată lumea cu ultimele sale declarații.

Ionel Dănciulescu (43 de ani) a îmbrăcat atât tricoul lui Dinamo, cât și pe cel al Stelei, și este de părere că anii petrecuți la formația roș-albastră nu îi poate uita. Fostul atacant a vorbit și despre trecerea sa de la o rivală la alta, despre care spune că nu a fost una deloc ușoară.

Nu o să reneg faptul că am jucat patru ani și jumătate la Steaua. Cred că sunt printre puținii jucători care au jucat bine la ambele echipe, e o mândrie pentru mine, nu e puțin lucru. N-am să reneg niciodată perioada pe care am petrecut-o la Steaua. Cum să fac asta? În momentul de față eu sunt și toată viața mea o să fiu dinamovist!”

„Când am plecat de la Steaua la Dinamo n-am făcut-o în condiții foarte ok, după ce au existat discuții cu Victor Pițurcă. Nu m-a certat, vorbim. Eu mă închideam în mine. Mi-a spus că nu mai are nevoie de mine la momentul respectiv. Eram impresariat de Giovanni Becali, care era într-un conflict cu Pițurcă. Primii doi ani au fost cei mai grei”, a declarat Dănciulescu la Pro Sport.

Ionel Dănciulescu a jucat pentru Steaua București între anii 1998-2002, de unde a plecat la rivala din Ștefan cel Mare, pentru care a jucat în mai multe rânduri și în tricoul căreia s-a și retras din fotbal (2002-2005, 2006-2009, 2010-2013).