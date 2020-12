Rodion Cămătaru (62 de ani), fost component al Craiovei Maxima și a echipei naționale, a vorbit despre înfrângerea suferită de Universitatea Craiova, cu 0-2, administrată de FCSB etapa trecută.

Rodion Cămătaru spune că, deși Sorin Cârțu ocupă funcția de președinte al Universității Craiova, acesta nu are putere suficientă în cadrul clubului și îl critică pe Mihai Rotaru.

„Am fost și eu prezent pe Oblemenco la meci din partea FRF, dar sincer, ca fost fotbalist al Universității Craiova vă pot spune că mi-a fost rușine și m-am simțit umilit pentru tot ce s-a întâmplat în partea a doua a meciului. Putea să se termine 0-8. Craiova a avut o prestație lamentabilă în repriza a doua. În prima repriză lucrurile au fost cât de cât ok”, a declarat Cămătaru, pentru Pro Sport.

Apoi, fosta legendă a Craiovei Maxima a continuat șirul acuzațiilor.

„Nu am văzut o Craiova așa de slabă nici pe timpul lui Adrian Mititelu, iar Mihai Rotaru trebuie să fie foarte atent că FCU are toate șansele să intre în Liga 1. Iar atunci suporterii vor avea de ales pe Oblemenco. Dacă vor mai vedea prestații la Craiova ca cea din repriza a doua a meciului cu FCSB, atunci spectatorii s-ar putea să aleagă să meargă la meciurile lui FCU. Nu pot să înțeleg cum de jucătorii lui Papură au putut să evolueze atât de slab în repriza a doua! Nu am văzut pic de atitudine și de ambiție oltenească, iar de vreo idee asupra jocului nici nu a mai are rost să discut.

Pe timpl meu noi muream pe teren și nu dormeam deloc 24 de ore înainte de meciurile cu Steaua și Dinamo. Nu știu cine este principalul vinovat și nu știu nici ce putere are Sorin Cârțu pe la echipă, dar e clar că el trebuie să se implice mai mult. Dacă nici Sorin nu se pricepe la fotbal, atunci cine? Așa nu merge și nu te poți lupta la campionat cu un asemenea joc. Nu poți doar să scoți bani din vânzarea de jucători, să te alegi cu 7-8 milioane de euro de pe urma lui Mihăilă, iar apoi să nu bagi bani serioși în transferuri. Dacă vrei performanță, trebuie să investești”, a conchis Cămătaru.