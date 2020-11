O jucătoare din circuitul WTA suspendată pe viață! Ce a făcut tenismena

Sportiva din Bulgaria a fost suspendată pe viață, după ce o investigație a Unității pentru Integritatea Tenisului a arătat că aceasta a trucat mai multe partide în perioada 2015-2019.

Pe lângă suspendare, Naydenova va fi nevoită să plătească și o amendă majoră de 150.000 de dolari au scris cei de la AS.

Naydenova a atins cea mai bună clasare din carieră în septembrie 2019, când ocupa locul 218 la simplu.

Ultimul turneu la care a participat Naydenova a avut loc la Hua Hin, în Thailanda, în perioada 12-17 noiembrie 2019.

Din 20 noiembrie 2020, Aleksandrina Naydenova nu mai are dreptul să joace sau să asiste la competițiile de tenis autorizate de forurile competente.

Bulgarian Tennis Player #AleksandrinaNaydenova Gets Lifetime Ban and $150,000 Fined for Match-Fixinghttps://t.co/yJoz1bTidQ

— LatestLY (@latestly) November 21, 2020