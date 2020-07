O fostă glorie a Craiovei Maxima, acuzată de înșelăciune! ”Am vrut să mă sinucid” Dezvăluiri șocante din dosar

Aurel Țicleanu, vicepreședintele Comisiei Tehnice a FRF, este acuzat de înșelăciune, în urma unei tranzacții imobiliare. Fostul component al Craiovei Maxima este pus la zid de către un fost voleibalist, Marin Călin.

Marin Călin a povestit cum a achiziționat un apartament scos la vânzare de către actuala soție a lui Aurel Țicleanu.

Aurel Țicleanu este acuzat că a ascuns vicii ale apartamentului scos la vânzare, apoi a refuzat orice dialog cu potențialul cumpărător.

“Aveam trei joburi, aveam ceva bani strânși, însă apartamentul costa mai mult, 130.000 de euro. Am considerat, însă, că era o oportunitate. Voiam să-mi iau o casă, să-mi fac o familie, să trăiesc liniștit. M-am hotărât să-l cumpăr.

Nu părea să aibă vicii ascunse, dar când am făcut vizionarea în apartament, acolo locuiau soții Țicleanu. Nu am putut să le mut patul pentru a vedea ce e dedesubt, soția gătea și în casă nu mirosea a mucegai. Parchetul era dat proaspăt cu un lac care masca petele. În pivniță nu aveau lumină, iar la lumina telefonului nu se vedeau prea multe lucruri. Nu m-am gândit niciodată că e o păcăleală, mai ales că vânzătorii erau persoane publice. Ei îmi spuneau oricum că sunt și alți clienți interesați, așa că am considerat că este oportunitate.

Am acceptat atunci să preiau promisiunea de vânzare-cumpărare de la Țicleanu, contra sumei de 75.000 de euro, i-am plătit alți 5.000 de euro fiului judecătoarei Burlan, iar restul de 50.000 de euro urma să-i achit proprietarului în momentul semnării contractului.

Am descoperit viciile ascunse. Apă infiltrată în parchet pe care nu am putut-o vedea la vizionare din cauza mobilei și a lacului, igrasie infiltrată în pereți, pivnița plină de apă. În plus, anul construcției 1940, pus de ei pe site-uri de imobiliare, nu era adevărat. Au spus că nu mai au actele inițiale, dar după câteva săptămâni am aflat că anul real al construcției era 1926, iar în cei 14 ani diferență fuseseră mai multe cutremure de peste 6 grade pe scara Richter.

Le-am cerut banii înapoi, însă, după ce s-a gândit o zi, Aurel Țicleanu mi-a închis telefonul în nas. Dacă nu se simțeau vinovați și erau vânzători de bună credință, de ce nu mi-au înapoiat banii și nu au vrut să-l vândă altora interesați?!

Judecătoarea Burlan mi-a zis că nu am nicio șansă în fața lor, că au relații. Soțul ei, Marcel Pușcaș, mi-a spus la un moment dat să am grijă să nu fac vreun accident. Am 31 de ani și sunt deja alb în cap din cauza stresului provocat de povestea asta. Da, am vrut la un moment dat să mă sinucid. Intrasem într-o depresie puternică, e greu de gestionat o asemenea emoție. Am muncit atâția ani să-mi fac o familie și m-am trezit fără toată munca mea“, a spus Marin Călin pentru GSP.