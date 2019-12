Primăria Brașov a achiziționat mărcile FC Brașov SA, clubul intrat în faliment în anul 2017.

Consiliul Local Brașov a votat proiectul de hotărâre care prevede „achiziţionarea de către Municipiul Braşov a mărcilor FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A. înregistrate la OSIM sub număr de depozit M 2011 08622 respectiv sub număr de marcă 123248 şi M 2011 08625 respectiv sub număr de marcă 126751″.

Municipalitatea va păti 35.000 de lei pentru mărcile FC Brașov. Cel mai probabil, va urma un proiect sportiv asemănător cu cel al Petrolului, iar mărcile vor fi acordate unei structuri sportive care să reunească suporterii și oamenii de fotbal din Brașov.

Echipa din Brașșov cel mai sus clasată este SR Municipal Brașov, care este susținută de suporterii din oraș și joacă în Liga a III-a.

FC Brașov a intrat în faliment pe 27 septembrie 2017

Clubul FC Brașov a fost înființat în 1939.