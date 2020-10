Valoarea fostului mare internațional a fost recunoscută, din nou. Francezii au alcătuit un clasament al celor mai buni mijlocași ofensivi din toate timpurile.

”Regele” nu lipsește de pe listă și este alături de nume mari din fotbalul mondial, precum Maradone, Pele, Alfredo Di Stefano, Platini, Totti, Zidane sau Puskas.

De-a lungul carierei sale, Hagi a jucat pentru echipe precum Real Madrid, Barcelona și Galatasaray. În Turcia, marele jucător român a câștigat cele mai multe trofee, 10 la număr, printre care se află Cupa UEFA în 2000 și Supercupa Europei.

🌟The 20 nominees as the best offensive midfields of all time !https://t.co/5T9yu9rFxq#BOdreamteam pic.twitter.com/awvaDH9Exx

— France Football (@francefootball) October 12, 2020