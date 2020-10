EXCLUSIV | Nu toți dinamoviștii sunt speriați. Giani Kiriță crede în proiectul spaniol și cere timp pentru Contra

Mai sunt și dinamoviști încrezători, în ciuda problemelor care vin una după alta la gruparea „câinilor”. Fost căpitan al lui Dinamo, Giani Kiriță le cere tuturor răbdare.

Fostul mijlocaș dinamovist este de părere că toată lumea cere mult prea repede rezultate și aruncă mult prea ușor cu vorbe la adresa investitorilor actuali de la clubul alb-ro

„Eu cred că este doar o problemă de timp până când spaniolii vor pune lucrurile la punct, la Dinamo. Ei au arătat că vor și pot să facă atunci când au adus jucătorii care sunt acum. Sunt jucători buni, se vede. Acum, normal, toată lumea a tăbărât pe ei, ca e la modă subiectul. Eu nu cred că spaniolii au venit să facă rău. Totul pornește de la lipsa de omogenitate a echipei. Cât are Contra de când are la dispoziție acest lot? Cam o lună, nu? Păi, e nevoie de timp, Eu cred că mai are nevoie de încă cel puțin o lună pentru a începe să aibă rezultate. Contra trebuie păstrat, că văd că se bate monedă pe schimbarea lui. Chiar cu riscul să mai piardă unul-două meciuri. Nu e nicio tragedie! Eu cred că în aceste condiții, intrarea în play-off încă din primul sezon este un bonus având în vedere schimbările care au avut loc pentru acest sezon” a spus în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, Giani Kiriță.

Kiriță a comparat situația de acum cu aceea din sezonul 2002-2003, când Dinamo pierdea șapte meciuri la rând, iar lui Andone i se găsise porecla Agentul 007.

„Mi-aduc aminte de sezonul 2002-2003, cu nea Ando pe bancă, am avut 7 înfrângeri consecutive, eram ciuca bătăilor. Așa e și acum. Veniseră atunci mulți fotbaliști noi, printre care lotul Craiova. Echipa nu avea relații de joc, nu se lega nimic. Ne blocaserăm psihic. Și ce echipă aveam! Știam că avem valoare dar nu puteam face nimic. Am pierdut și cu Steaua și cu Rapid, acasă. Toată lumea urla, presa, conducerea, suporterii. Nu ne regăseam. Am reușit, până la urmă, să câștigăm și să dregem situația. Cam asta se întâmplă când aduci mulți fotbaliști. Eu le cer tuturor sa avem răbdare” a declarat pentru Realitatea Sportivă, Kiriță.