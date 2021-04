Noul conducător al Parmei taie în carne vie. Ce urmează pentru Man și Mihăilă

Formația de pe Ennio Tardini are șanse tot mai mici să se salveze de la retrogradare la finalul acestui sezon, astfel că viitorul celor doi fotbaliști români la Parma este unul incert în aceste momente. Echipa lui Roberto D’Aversa este la 11 puncte în spatele lui Cagliari, prima aflată deasupra liniei retrogradării.

Javier Ribalta, noul conducători al “cruciaților” a dezvăluit că indiferent dacă Parma va retrograda în Serie B sau va continua în Serie A, clubul va decide cine pleacă în vară și nu jucătorii. Astfel că Dennis Man şi Valentin Mihăilă vor rămâne cel mai probabil la formația de pe Ennio Tardini şi în sezonul următor.

“Direcţia noastră va fi clară, indiferent de liga în care jucăm. Nu jucătorii decid dacă pleacă sau nu, ci clubul. Există contracte, indiferent de divizie. Retrogradarea nu schimbă prea mult proiectul nostru. Nu vom fi genul de club de la care jucătorii pot pleca oricând vor ei.

Aici vom respecta contractele şi vom face evaluările necesare, însă liga în care jucăm nu ne va afecta planurile pe termen lung. Toate echipele au jucători tineri şi jucători mai experimentaţi.

Nu cred că problemele noastre sunt cauzate de jucătorii tineri. Vreau să iau doar lucrurile pozitive din acest sezon. Am văzut multe meciuri în care Parma conducea cu 2-0 şi nu reuşea să câştige, prea multe! Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar sigur nu e normal” a declarat Javier Ribalta pentru parmalive.com

Javier #Ribalta: "This is a great Club, we can build something important." 🗣

The words of Parma's new Managing Director – Sport ⤵️#ForzaParma 💛💙

— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) April 29, 2021