Noul atacant de la FCSB, deturnat de la o echipă din Liga 1! “Voiam să îl prezentăm miercuri!”

Ante Vukusic, atacantul anunţat de Gigi Becali ca transferat la FCSB, bătuse palma cu o altă echipă din Liga 1. Croatul a fost deturnat de la Sepsi, care urma să îl prezinte în această săptămână.

Ante Vukusic, atacantul croat care a evoluat ultima oară la Olimpija Ljubljana, va semna cu FCSB, a anunţat patronul Gigi Becali. Vârful în vârstă de 29 de ani se înţelesese cu cei de la Sepsi, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

„Vukusic era în vederile noastre de ceva timp. L-am analizat bine. Ne-a fost propus, ne-am înțeles pentru transferul său pe un an jumătate, cu prelungirea pe încă un sezon. Voiam să-l prezentăm miercuri la prânz. Din păcate, am fost înștiințați ca nu mai vine, am văzut ca a ales FCSB în ultimul moment.

Ceea ce s-a întâmplat ne pun semne de întrebare în privința caracterului sau. Poate e mai bine, poate nu . Vom vedea, îl vom avea adversar în Liga 1”, a declarat Cornel Șfaițer pentru GSP.ro.

Cotat la 450.000 de euro, Vukusic a marcat 27 de goluri în sezonul trecut în 40 de meciuri în care a evoluat pentru Olimpija Ljubljana.