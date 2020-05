Noua ”perlă” a FCSB-ului a trecut pe la Dinamo! Cine este puștiul-minune care l-a impresionat pe Becali

După ce în ultimii ani FCSB și-a pus încrederea în jucători de perspectivă care au confirmat, precum Dennis Man sau Florinel Coman, Becali a anunțat că are o nouă ”perlă”.

Recent, patronul FCSB l-a lăudat pe Ovidiu Perianu, un tânăr fotbalist în vârstă de 18 ani. Cotat la 50.000 de euro pe site-urile de specialitate, mijlocașul a impresionat pe toată lumea la antrenamentele FCSB-ului.

“Cel mai bun care îi bate pe toți este Tănase. Nu e la discuție cu nimeni. Al doilea este Perianu, ăla micul de 18 ani”, spunea Gigi Becali zilele trecute.

Înainte de a ajunge la FCSB, tânărul mijlocaș a evoluat și pentru juniorii lui Dinamo.

Anul trecut, Perianu povestea cum a ajuns în doar câțiva ani să treacă și prin curtea ”câinilor” și să semneze cu roș-albaștrii.

”În 2012, am fost remarcat de antrenorul grupelor de juniori de la FC Vaslui. Am fost luat de FC Vaslui, dar nu am putut să merg după vacanță, pentru că era greu cu naveta. Am ajuns la Viitorul Bârlad. Făceam antrenamente în fiecare zi la Bârlad. După un an și jumătate, Costel Bâicu, de la AS Husana Huși, i-a spus tatei să mă ducă la Dinamo, pentru că sunt prea bun pentru Vaslui.

Și așa am ajuns în 2013 la Dinamo, unde am stat câteva luni. Am fost antrenat de Iulian Matei, de la Dinamo, antrenor al celor născuți în 2002. La selecționarea copiilor, din 20 de copii câți eram înscriși pentru a da probe la Dinamo, Iulian Matei le-a zis părinților că rămâne doar unul singur, blondul de la Bârlad, adică eu. Erau copii de la Academia Dani Coman, însă doar eu am fost selectionat.

Am jucat jumătate de an la Dinamo și într-un meci Dinamo – Atletico Madrid (București), am fost remarcat de Radu Gabriel, antrenorul de la Academia de Fotbal Atletico Madrid (București).

Am mers la această academie, condusă de Abraham Garcia și Fernando Calgo. Partea financiară a fost oferită gratuit de Academia Atletico Madrid.

Am stat acolo trei ani, de fiecare dată ieșind cu echipa campioni pe București și în anii 2016 și 2017 campioni naționali! Datorită jocului bun din campionat, am fost urmărit aproape doi ani de cei de la FCSB.

Eram singurul jucător care a jucat titular la toate meciurile, neschimbat din teren pe tot parcursul jocului. Așa am ajuns să fiu ofertat de cei de la FCSB, echipă cu care am și semnat.”, povestea Ovidiu Perianu pentru Vremea Nouă.