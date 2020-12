Noi detalii despre Radunovic, noul transfer al FCSB-ului, au ieșit la iveală.

Recent, FCSB a perfectat mutarea fundașului stânga muntenegrean al celor de la Astra Giurgiu, Risto Radunovic. Gigi Becali a plătit în schimbul său suma de 375.000 de euro și i-a fixat un salariu de 11.000 de euro pe lună.

Gigi Mulțescu (69 ani), fost antrenor al Astrei Giurgiu, a vorbit despre impresia pe care Radunovic i-a lăsat-o în perioada în care îl pregătea.

”SMURD” a explicat că fotbalistul din Muntenegru este conflictual, motiv pentru care încasează cartonașe roșii.

”Eu sunt cel care l-a promovat pe Radunovic la Astra. Este un jucător foarte puternic. Știe cu mingea, driblează bine, iar centrările sale sunt foarte bune. Are o agresivitate pozitivă uneori, dar are probleme pentru că este conflictual, iar de acolo s-au născut și niște cartonașe roșii.

Eu am avut unele probleme cu el la un meci cu CFR. Am pierdut atunci cu 2-0. Mi-a greșit grav la primul gol încasat de noi. Apoi a greșit iar grav la o altă fază și mi-am dat seama că psihic nu mai este ok și am decis să îl scot de pe teren prin minutul 20.

După ce l-am schimbat el mi-a răspuns și a început să urle la mine. Chiar se îndrepta spre mine cu agresivitate. L-au oprit niște colegi de ai mei de pe bancă. Nu știu ce intenții avea față de mine. Eu spun aceste lucruri despre el tocmai că îi sunt un bun prieten.

Sper că el o să se corijeze și o să dea un randament mult mai bun. Eu m-aș bucura ca după acel episod cu mine Radunovic să fi învățat foarte multe lucruri. La FCSB va avea o concurență mare. Se va lupta cu Panțîru și Briceag. Radunovic este un jucător foarte bun.” a declarat Gigi Mulțescu pentru ProSport.