Nicușor Bancu, pus la zid de un fost mare internațional: “Zici că era de la circulație”

Fotbalistul de bandă stângă al Craiovei a fost criticat dur pentru prestația sa din meciul împotriva macedonenilor. Bancu a fost ținta ironiilor din partea lui Ionel Ganea.

Faptul că după un meci pe care l-a controlat în mare parte din timp, naționala României a trebuit să tremure pentru victorie în final nu le-a căzut bine fotbaliștilor Generației de Aur. Iar jucătorul de 8 de ani a fost identificat drept unul dintre vinovații pentru momentul de uluială al naționalei lui Rădoi.

„Din ce am văzut, fundașii nu comunică foarte bine. La golul 2, Nicușor Bancu ziceai că e de la circulație. Dacă făcea un pic pasul mai în față, era pe linie cu fundașii centrali și ar fi fost ofsaid.

Stă în spate, dar problema e că mai și ridică mâna. Aici e vorba de o fracțiune de secundă, părerea mea e că Mirel ar trebui să mai lucreze la partea asta, defensivă”, a declarat Ionel Ganea pentru Gazetă.

Problemele defensive despre care vorbește Ganea sunt acoperite și de cifre. Chicircheș & Co au primit gol de fiecare dată în ultimele 11 meciuri disputate! În ceea ce îl privește pe Bancu, el are 18 selecții în naționala României, pentru care a debutat în urmă cu 3 ani, în amicalul cu Israel. Fundașul Craiovei, cu o cotă de piață de 2 milioane de euro, nu a marcat încă sub tricolor.