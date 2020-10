Nicolo Napoli surprinde înaintea duelului din Cupa României dintre FCU și CSM Reșița! Pe ce fotbaliști va conta italianul

Nicolo Napoli, antrenorul formației FC U Craiova, pregătește câteva surprize pentru duelul din Cupa României, cu CSM Reșița.

Tehnicianul italian susține că promovare în Liga 1 la finele acestui sezon reprezintă principalul obiectiv al echipei în acest sezon, motiv pentru care va trimite pe teren, la meciul cu Reșița, un prim „11” format din fotbaliști care au evoluat mai puțin în acest sezon de Liga 2.

„Urmează pentru noi două meciuri grele, dar deși respectăm Cupa României, totuși lupta pentru promovare este mult mai importantă pentru noi.

Eu am un lot numeros și am încredere în toți jucătorii pe care îi antrenez. În partida cu Reșița, am ales mă bazez pe fotbaliștii care au evoluat mai puțin sau chiar deloc în campionat. A venit rândul lor să joace acum și sunt sigur că vor profita de această posibilitate. Vom face totul pentru victorie și sper să ne calificăm în faza următoare a competiției”, a spus Napoli, potrivit ediție.ro.

FCU Craiova și CSM Reșița se întâlnesc mercuri, 07 octombrie 2020, de la ora 14:30, pe Stadionul Municipal Drobeta Turnu-Severin, în faza a treia a Cupei României.