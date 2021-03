Nicolae Stanciu, după ce România a pierdut la limită cu Germania: ,,La final au tras de rezultat! Suntem supăraţi”

Partida dintre România şi Germania, din preliminariile Campionatului Mondial, disputată la Bucureşti, s-a terminat cu un eşec pentru ,,tricolori”, scor 0-1.

Unicul gol al partidei disputate pe Arena Naţională a fost marcat de către Serge Gnabry, în minutul 17, din pasa venită în faţa porţii de la Havertz.

Nicolae Stanciu, mijlocaşul României, a reacţionat la finalul eşecului cu Germania. Acesta spune că nemţii au tras de rezultat pe final. Acesta a explicat şi ratarea sa din prelungirile partidei.

„Știam că ne așteaptă un meci greu, un meci care ne va epuiza fizic. Cred că în repriza a doua am arătat mai bine și am avut ocazii clare. Nu știu dacă am mulțumit pe toată lumea, e imposibil pentru că nici noi nu suntem pentru că am pierdut cu 0-1. Este echipa cea mai puternică, dar astăzi am reușit să jucăm de la egal la egal cu ei, mai ales la finalul meciului.

La final au tras de rezultat. Probabil vor fi critici după acest meci, dar e normal pentru că am pierdut și le acceptăm. Cert este că am arătat altfel în ultimele 10 minute, am încercat să dăm totul, să facem un pressing super avansat, am avut ocazii. Am fost concentrat să îi iau fața fundașului pentru că venise și nu am mai apucat să ridic capul. Am vrut să îl surprind, să dau pe scurt și îmi pare rău. Trebuie să rămânem cu ce e mai bun din acest meci.

Nu știu dacă s-a simțit, dar cert este că era normal ca ei să controleze meciul la ce jucători au și unde joacă aceștia. Eu cred că a fost un meci bun, iar Niță ne-a salvat de câteva ori. În repriza a doua am simțit că se poate mai mult, că putem egala. Chiar și la 0-0 am avut o ocazie bună prin Vali și nu se știe ce se întâmpla dacă deschideam noi scorul. Suntem cu toții supărați. Nu e atmosfera aia ca după meciul cu Spania când spuneam că e normal să pierdem cu ei. Toți eram supărați din cauza rezultatului.

Trebuie să batem în Armenia pentru că ei și-au câștigat meciul. E obligatoriu să câștigăm în Armenia, să facem 6 puncte și după este destul timp să ne gândim la meciurile din septembrie.”, a declarat Nicolae Stanciu, pentru Pro Tv.

În urma rezultatului din această seară, România se află pe locul 4 în grupa de calificare, cu 3 puncte după două partide disputate.

De cealaltă parte, Germania, după victoria de la Bucureşti, se află pe locul 1 în grupa din care mai fac parte Macedonia de Nord, Islanda, Armenia şi Liechtenstein.

Cum arată clasamentul grupei J, din care face parte şi naţionala condusă de Mirel Rădoi