Joi seară s-au disputat meciurile din prima manșă a sferturilor de finală ale Europa League.

Slavia Praga a remizat în deplasare, scor 1-1, cu Arsenal Londra. Nicolae Stanciu a fost titular la oaspeți și a evoluat până în minutul 84. Gazdele au marcat prin Pepe, în minutul 86, dar Slavia a egalat în minutul 90+4, prin Holes.

Massive chance for Pierre-Emerick Aubameyang but again, Arsenal failed to score Arsenal 0-0 Slavia Prague #UEL #ARSSLPpic.twitter.com/rtYJdIXlQy — Arsenal Best Goals & Videos (@AFCBestGoals) April 8, 2021

În schimb, AS Roma, Villarreal și Manchester United sunt cu un pas în semifinalele Europa League, după ce s-au impus în deplasare, în sferturile comperiției. Partidele retur vor avea loc la 15 aprilie.

Rezultatele înregistrate joi:

Ajax Amsterdam – AS Roma 1-2

Au marcat: Klaassen ’39 / Pellegrini ’57, Ibanez ’87. În minutul 53, Tadic (Ajax) a ratat un penalti.

Arsenal Londra – Slavia Praga 1-1

Au marcat: Pepe / Holes ’90+4.

Big chance for Alexandre Lacazette but his shot hits the woodwork instead Arsenal 0-0 Slavia Prague #ARSSLP #UEL pic.twitter.com/00f1LrEXko — Arsenal Best Goals & Videos (@AFCBestGoals) April 8, 2021

Dinamo Zagreb – Villarreal 0-1

A marcat: Moreno ’44 (penalty)

Granada – Manchester United 0-2

Au marcat: Rashford ’31, B. Fernandes ’90 (penalty).