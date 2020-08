NEWS ALERT | Simona Halep s-a decis! Românca a luat decizia așteptată de toată lumea

Simona a făcut acest pas după ce trei jucătoare din top 10 WTA au renunțat să meargă peste ocean. Barty, Andreescu și Svitolina au refuzat participarea la cel de-al doilea turneu de grand slam al anului. Acesta va avea loc între 31 august -13 septembrie. Totuși înscrierea Simonei nu este echivalentă și cu startul în competiție pentru jucătoarea de 28 de ani. O decizie finală în privința participării în Statele Unite va fi luată de Halep cu puțin timp înaintea turneului. Anunțul înscrierii lui Halep a fost făcut pe o rețea de socializare.

Simona Halep has decided to remain on the entry list for the US Open. Could have withdrawn now if she knew for sure she was not going to make the trip. But the final decision on whether or not she plays will be made much closer to the tournament according to her team

— Christopher Clarey (@christophclarey) August 3, 2020