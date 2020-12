Competiția era programată inițial în perioada 18-31 ianuarie, dar virusul Asiatic a dat peste cap planurile organizatorilor.

Directorul turneului, Craug Tiley, a transmis o scrisoare jucătorilor de tenis, dar și presei australiene, prin care anunță ‘”vești bune”: Australian Open 2021 se va juca, însă abia începând cu data de 8 februarie“.

Oficialul a transmis pentru publicația The Sydney Morning Herald că, astfel, jucătorii vor avea timpul necesar pentru a se pregăti și a se acomoda cu noile condiții din Australia.

“A durat ceva timp, dar se pare că vom putea ține Australian Open-ul începând cu data de 8 februarie“, a declarat Tiley.

De asemenea, informația a fost confirmată și de organizatorii competiției, pe. contul de Twitter.

BREAKING: @AustralianOpen 2021 is now set for February 8th, three weeks later than originally planned.#AusOpen pic.twitter.com/BWkYNJH1vz

— Tennis Channel (@TennisChannel) December 2, 2020