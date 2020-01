Ședința de pregătire de astăzi a campioanei Germaniei nu a fost lipsită de incidente. Doi fotbaliști au fost protagoniștii unui episod nedorit.

Leon Goretzka a avut o intrare mai tare asupra lui Jerome Boateng, iar momentul a dus la inflamarea spritelor între cei doi. Fundașul a fost extrem de deranjat de atitudinea colegului său și l-a lovit cu mâna peste față. Situația nu a degenerat pentru că Robert Lewandowski și mai apoi antrenorul Hans Dieter Flick au intervenit pentru a-i potoli.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz

