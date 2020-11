Nemec și Gueye, cel mai slab atac din istorie! Actualul Dinamo a bătut un record negativ

Dinamo trece în aceste momente printr-o situație extrem de delicată, fiind penultima în clasament după primele 8 meciuri disputate!

Odată cu venirea noilor investitori spanioli la formația din Ștefan cel Mare, Dinamo a sperat că toate problemele se vor rezolva și vor putea spera din nou la un titlu în “Groapă”! Au fost aduși jucători cu CV-uri impresionante, pe salarii colosale în raport cu nivelul din Liga 1. În ciuda acestor lucruri însă, Dinamo este abia pe locul 15 în Liga 1 și are 4 înfrângeri consecutive în campionatul României.

În acest moment, Dinamo are un golaveraj negativ, cu 7 goluri marcate și 11 primite. Formația din Ștefan cel Mare îi are în momentul de față pe postul de atacanți pe Adam Nemec (35 de ani) și Magaye Gueye (30 de ani), jucători care se pare că au bătut un record negativ în toată istoria clubului. Precedentul record negativ înregistrat de atacanții câinilor, datează din sezonul 1959-1960, an în care Dinamo a reușit să înscrie 8 goluri în primele 8 meciuri.

Dinamo are al doilea cel mai slab atac din România, după Chindia Târgoviște care a înscris doar 5 goluri în actuala stagiune. Nici din punct de vedere al defensivei, Cosmin Contra și elevii săi nu se pot lăuda cu o linie de apărare foarte sigură, fiind și la acest capitol printre echipele cu probleme.

Trupa lui Cosmin Contra vine după 4 înfrângeri consecutive în Liga 1, iar în următoarea partidă vor merge la Constanța pentru a da piept cu una dintre cele mai în formă echipe din campionat, Viitorul.