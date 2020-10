Negoiţă acuză conspiraţia: “Este un cancer, mocirla era prea mare!”

Proaspăt ieşit din fotbal, Ionuţ Negoiţă critică în termeni duri arbitrajul din Liga 1. Fostul acţionar dinamovist susţine că mizeria din fotbalul românesc a fost cea care l-a făcut să ia decizia de a renunţa la fotbal.

Negoiţă a acuzat o conspiraţie a rivalilor de la FCSB cu ajutorul arbitrilor. Fostul acţionar dinamovist susţine că totul a plecat de la farsa pe care fanii lui Dinamo au pus-o la cale în 2016, la meciul dintre FCSB şi Manchester City.

“Au venit suporterii după un timp şi îmi spuneau, uite, noi ne facem treaba, aţi văzut ce am realizat, o farsă care s-a dus în toată lumea, poate cea mai de succes şi de impact din fotbalul românesc. Voi ştiţi de fapt ce s-a întâmplat? Multă lume râdea de cei de la FCSB. Ei au spus: o să vedeţi voi ce se va întâmpla! Uitaţi-vă în statistici, 10 meciuri am fost tocaţi flagrant” – a spus Negoiţă pentru Digi Sport.

Greşelile lui Radu Petrescu de la derby-ul de sâmbătă seară l-au stârnit şi mai rău pe Negoiţă.

“Arbitrajul este un cancer. Ce se întâmplă acolo este jale. Am fost acolo de câteva ori, multă vrăjeală. Nu Vassaras conduce arbitrajul, el este de faţadă. 99% sunt convins că Deaconu conduce. Când am intrat în fotbal, mi-am jurat două lucruri: că nu voi da bani la arbitraj şi la suporteri. Am preferat să ies din fotbal decât să intru în anumite complicităţi. Mi-am dat seama că nu mai e de stat şi atunci am luat decizia să ies din fotbal, mi-am dat seama că mocirla e mult prea adâncă” – a adăugat fostul acţionar dinamovist.

Cupa Ligii din 2017 a fost singurul trofeu cucerit de Dinamo sub conducerea lui Ionuţ Negoiţă.