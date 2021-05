Nedumerirea unui fost jucător din Ghencea: “Sunt niste acte care mă depășesc. Eu am iubit Steaua de mic”

Alexandru Lazăr (30 de ani), fost jucător în Ghecea a mărturisit că ar lua în calcul o mutare la Steaua, dacă echipa Armatei promovează în Liga 2.

Steaua Bucureşti s-a calificat în finala barajului de promovare în Liga a 2-a, după ce a trecut de Mostiştea Ulmu şi în retur, scor 2-0 (4-0 la general). Steaua va juca în finala barajului de promovare în Liga a 2-a contra câştigătoarei duelului dintre FCSB 2 şi CS Afumaţi.

Rămas liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, Alexandru Lazăr a dezvăluit că nu ar refuza o posibilă ofertă din partea celor de la Steaua.

“Eu am jucat cu o emblemă. Eu aveam și FCSB pe spate, dar aveam scris Steaua București. Pe echipamentele de antrenament scria FCSB. E o oportunitate bună. De ce nu? E un proiect frumos acolo (n.r. la CSA). Știu că vor să promoveze, vor avea și un stadion nou. Vedem ce va fi. E o variantă bună. Eu nu comentez deciziile judecătorești, eu știu unde am jucat. Am avut o emblemă pe piept. Știu cine m-a plătit, știu unde am jucat, eu m-am antrenat unde e CSA.

Am jucat 5 ani la Steaua București. Care o fi… ei știu între ei. Eu știu că am iubit Steaua de mic. Sunt niște acte care mă depășesc. Da, pe mine m-a plătit Becali. E păcat că brandurile mari se duc și ești obligat să o iei din Liga 4. În loc să ne ajutăm între noi, ne dăm în cap” a declarat Alexandru Lazăr pentru ProSport

Steaua București, FC Viitorul, ACS Poli Timișoara, Berceni, Ontinyent, Messina, Academica Clinceni, CD Acero și Concordia Chiajna sunt echipele pentru care a evoluat Alexandru Lazăr de-a lungul carierei.