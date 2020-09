Neatenția costă! Roma a pierdut la masa verde din cauza unei greșeli incredibile!

Trupa lui Paulo Fonseca a pierdut la masa verde meciul din prima etapă contra celor de la Verona.

Această decizie vine după ce clubul italian l-a folosit încă din primul minut pe jucătorul Amadou Diawara, jucător pe care îl trecuse pe foaie ca fiind jucător U22, în ciuda faptului că mijlocașul din Guineea a împlinit în iulie, 23 de ani.

Potrivit Gazeta Dello Sport, la începutul fiecărui sezon din Serie A, fiecare echipă trebuie să trimită o listă cu un lot format din 25 de jucători.

În stagiunea precedentă, Diawara a fost trecut pe lista jucătorilor U22 și avea dreptul să evolueze pentru prima echipă, însă mijlocașul a rămas pe aceeași listă și în această ediție de campionat, fapt care i-ar putea aduce o sancțiune drastică clubului.

Așadar, în urma acestei decizii, AS Roma pierde meciul din prima etapă cu Verona la masa verde.

OFFICIAL: Roma have been handed a 3-0 loss for Saturday's 0-0 match against Hellas Verona in Serie A, after it was found that midfielder Amadou Diawara was ineligible to play. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rAYn6i6HtW

— Football Tweet (@Football__Tweet) September 22, 2020