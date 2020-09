Naționala României a urcat în clasamentul FIFA, după ultimele rezultate

FIFA a publicat din nou clasamentul echipelor naționale în funcție de totalul de puncte obținute, pentru prima dată de la întreruperea activităților sportive cauzată de pandemie.

În acest moment, România ocupă locul 34 în clasamentul FIFA, cu 1.483 de puncte obținute. Ultimul publicat a fost în data de 9 aprilie 2020 și regăsea reprezentativa noastră pe locul 37 în ierarhie.

Is this a: 𝗙𝗟𝗜𝗖𝗞 or 𝗖𝗛𝗜𝗣 or ______🇷🇴 Alexandru Maxim 🤯#NationsLeague

Islanda, echipa națională pe care ‘tricolorii’ o vor întâlni luna viitoare, se află pe locul 41 în clasamentul FIFA, cu 1.457 de puncte, în timp ce adversarele din grupa de Liga Națiunilor ocupă următoarele poziții în clasament: Austria, locul 27 (1.505 puncte), Irlanda de Nord, locul 38 (1.468 de puncte), respectiv Norvegia, locul 44 (1.452 de puncte).

Ierarhia FIFA este condusă de reprezentativa Belgiei, urmată apoi de țări precum Franța, Brazilia, Anglia și Portugalia. Următorul clasament FIFA va fi publicat pe data de 22 octombrie 2020.

