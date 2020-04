Mutu, anecdotă pentru italieni! “Peruzzi m-a alergat, am văzut un urs furios!”

Adrian Mutu a avut o intervenţie la SkySport Italia şi i-a făcut să zâmbească pe fanii din Peninsulă. Briliantul a povestit anecdotele sale cu portarii pe care i-a întâlnit în carieră.

Cea mai “periculoasă” dintre ele a fost una petrecută la unul din primele antrenamente la Inter. Peruzzi a fost omul care i-a dat frisoane lui Mutu!

“Era un meci jucat la finalul unui antrenament. Eram în echipă cu Baggio şi abia sosisem. Am vrut să îi dau gol lui Peruzzi. L-am rugat pe Roby să execut un penalty. M-am făcut că şutez tare şi am trimis un lob sub transversală. În acel moment, Peruzzi s-a ridicat şi a început să mă alerge. Am văzut un urs fugărindu-mă şi am fugit. Am ajuns pe al treilea teren şi m-am întors în vestiar abia când Peruzzi plecase”– a rememorat Mutu întâmplarea de acum 20 de ani.

Mutu şi-a adus aminte şi de penalty-ul ratat la EURO 2008, în meciul cu Italia. Buffon, fostul său coechipier de la Juventus, nu s-a lăsat păcălit.

“Am șutat pe centru pentru că Buffon mă cunoștea, am jucat împreună la Juve. Am vrut să trimit sub transversală, însă am lovit-o plin, iar el a avut o paradă extraordinară. Dacă am fi câștigat cu 2-1, Italia ar fi fost eliminată. Mulți au crezut că am greșit inteționat atunci. Am vrut să marchez, imaginați-vă ce ar fi însemnat pentru mine să înscriu împotriva campioanei mondiale și să o elimin!” – a rememorat Mutu.

Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina şi Cesena sunt echipele la care Mutu a evoluat în Italia de-a lungul carierei.