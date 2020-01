Dinamo pleacă luni, 13 ianuarie, în singurul cantonament al iernii, la Benahavis, în Spania. Dusan Uhrin era nemulțumit de faptul că echipa nu avea un medic, după ce Sabin Tudorache și-a dat demisia. Situația s-a rezolvat, iar noul doctor va fi prezentat în scurt timp.

Marian Pancea este noul medic de la Dinamo, potrivit site-ului doardinamo.ro. Acesta a mai lucrat la selecționata României Under 18 și la Federația Română de Rugby.

Sabin Tudorache și-a dat demisia în luna decembrie. El îl înlocuise pe Adrian Motoacă, care a plecat cu scandal de la Dinamo după ce s-a certat cu bucătarul echipei și l-a învinovățit pe Dusan Uhrin că bagă jucătorii pe teren nerefăcuți din punct de vedere fizic.

”Câinii roșii” au lucrat mai bine de 17 ani cu un singur medic sportiv, Liviu Bătineanu. El a plecat după un conflict cu președintele clubului, Florin Prunea.

Lotul lui Dinamo, format din 25 de jucători, va lucra în premieră cu noul medic în cadrul cantonamentului de la Benahavis. Câțiva jucători sunt în recuperare după accidentări.

Portari: Ricardo Piscitelli, Cătălin Straton, Ștefan Fara, Mihai Eșanu.

Fundași: Laurenţiu Corbu, Gabriel Moura, Denis Ciobotariu, Mihai Popescu, Andrei Sin, Levent Oltay, Florin Bejan, Ricardo Grigore.

Mijlocași: Diego Fabbrini, Deian Sorescu, Ioan Filip, Ahmed Bani, Ionut Șerban, Alexandru Răuță, Mamoutou NDiaye, Roberto Strechie, Alin Lazar, Andreas Mihaiu.

Atacanți: Daniel Popa, Robert Moldoveanu, Mihai Neicuțescu.

Au fost programate patru meciuri amicale în Spania, după cum urmează:

15 ianuarie: Dinamo București vs Dynamo Dresda (Germania 2, locul 18)

18 ianuarie: Dinamo București vs Bochum (Germania 2, locul 14)

20 ianuarie: Dinamo București vs Osijek (Croația 1, locul 4)

22 ianuarie: Dinamo București vs Krasnodar (Rusia 1, locul 2)

