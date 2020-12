Florin Bratu a fost în vizită de lucru la baza sportivă a celor de la FCSB, din Berceni. Fost jucător și tehnician la Dinamo, Bratu a devenit antrenor cu acte în regulă, el obținând licența UEFA PRO.

„Luni și marți am avut examenele de absolvire. A fost bine. În sfârșit, după șapte ani de când am început școala, pentru că între licențe trebuie să profesezi, iată că am ajuns și aici. Pe lângă cei doi selecționeri, Goian, Măldărășanu, Nicolae Grigore, Nicolae Croitoru. Sunt mulți! Îi felicit pe toți.

În ultimele șase luni așa am făcut, online. Practic nu s-a schimbat foarte mult, trebuia să înveți în continuare. Am avut ca temă ”fundașul central”. Ca tema doi am avut gestionarea ultimelor zece minute de joc atunci când echipa ta conduce cu 1-0.

Am avut și vizita de lucru la o echipă. Eu am fost la FCSB. Le mulțumesc pe această cale, și lui Meme Stoica, chiar și cu domnul Gigi Becali am vorbit, cu toții au fost foarte deschiși. Toni Petrea, Neubert, am avut discuții cu toți. Am avut câteva echipe la care puteam merge, dar fiind din București am preferat asta”, a spus Bratu, la DigiSport.

Cursurile au început în toamna lui 2019, iar la examenul de admitere s-au înscris 31 de candidați din care doar 19 au fost admiși.