Dorinel Munteanu, afectat de situația ”câinilor”: ”Suferă un club ca Dinamo, suferă şi fotbalul românesc”

Deși s-a salvat de la retrogradare, Dinamo are în continuare probleme de ordin financiar și nu numai.

De când a fost preluat de Pablo Cortacero, clubul din Ștefan cel Mare a trecut prin multe momente dificile, iar acestea nu par să se termine prea curând. Dorinel Munteanu a vorbit despre situația grea prin care trec ”câinii” și a dezvăluit că a fost contactat de DDB înainte de venirea lui Dușan Uhrin Jr., dar nu s-a concretizat nimic.

“Dinamo s-a salvat in extremis, datorită jucătorilor, antrenorului, suporterilor, care au fost singuri lângă echipă. E clar că lipseşte o strategie, dar prin această salvare ar trebui ca anul care începe acum să fie total diferit de ceea ce a fost. Cine a făcut acest schimb între oamenii care au venit să preia Dinamo şi cine a preluat probabil că nu s-au înţeles. Suferă un club ca Dinamo, suferă şi fotbalul românesc.

Eu cred că e una dintre problemele noastre: conducătorii vor rezultate de pe o zi pe alta! E foarte simplu să te elimine pe tine ca antrenor. După ce m-au dat afară pe mine la Chiajna şi Reşiţa au mai adus doi sau trei antrenori. Cel mai tragic e că nimeni nu-şi asumă responsabiltiatea. Au mai fost discuţii şi în Liga 1, s-au încheiat la stadiul de ce proiect au pe viitor.

Dinamo m-a sunat chiar la început. Am vorbit cu cineva din DDB, dar a fost doar la nivelul discuţiei. A fost chiar la început! Am fost sunat după ce a plecat Cosmin. Era clar că m-aş fi implicat. Dinamo nu se poate şterge, a fost prima echipă cu care am fost campion al României, au fost momente foarte frumoase. Au fost multe discuţii, dar am avut experienţe neplăcute la Chiajna şi la Reşiţa. Pentru mine cuvântul era mai important. De acum încolo nu voi mai face aşa!”, a declarat omul de pe banca Oțelului de la titlul din 2011, conform Look Sport.

Dorinel Munteanu este cel mai selecționat tricolor din istoria naționalei, cu 134 de prezențe. A luat titlul cu Dinamo în sezonul 1991-1992.