Mulțescu, încrezător în viitorul său la Dinamo! “Trebuie să avem continuitate” Zvonurile despre Contra l-au nemulțumit

Dinamo a început noul sezon din Liga 1 cu un rezultat de egalitate (1-1) pe Arena Națională, cu FC Hermannstadt. Antrenorul ‘câinilor roșii’, Gigi Mulțescu, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale în repriza a doua. Mulțescu a subliniat că Dinamo are nevoie de continuitate și s-a arătat deranjat de zvonurile privind numirea lui Cosmin Contra în locul său.

Înaintea meciului cu Hermannstadt, Mulțescu a primit un plus de încredere din partea fanilor, care i-au strigat numele în momentul în care autocarul echipei a fost oprit la Arena Națională.

Hermannstadt a deschis scorul în minutul 32, prin Joalisson, dar Dinamo a egalat în minutul 59, din penalty, prin Sorescu.

Pe final de meci, ambele echipe au ratat ocazii mari. Hermannstadt a fost aproape de gol prin Sîntean, iar Dinamo prin Sorescu, în minutul 90+5.

“Am început mai greu, ei au jucători de mare calitate. Au condus jocul, noi am reacționat târziu, am fost cu un tempo în urmă. La pauză, am schimbat multe lucruri, din punct de vedere tactic, și jocul s-a schimbat în favoarea noastră. Am avut ocazii incredibile, puteam să câștigăm.

Am încercat să jucăm 3-4-3. Apoi am schimbat sistemul și am venit peste ei… era normal să câștigăm dacă transformam o parte dintre acele ocazii.

Le-am spus și jucătorilor că repriza a doua trebuie să fie un punct de pornire pentru o mai buna prestație. Trebuie să avem continuitate și calitate în execuție… degeaba alergi, degeaba construiești.

E un lucru foarte bun că am jucat pe Arena Națională, meciul a avut calitate, au fost foarte multe faze de poartă. Trebuia să fie scorul vreo 5-4, a fost un meci bun și această hotărâre să jucăm aici a fost una dintre cele mai bune hotărâri luate de noua conducere“, a spus Gheorghe Mulțescu, la finalul partidei de pe Arena Națională.

Contra, ‘sperietoare’ pentru Mulțescu

Antrenorul lui Dinamo s-a arătat deranjat de zvonurile potrivit cărora Cosmin Contra îi va lua locul în zilele următoare, după ce a negociat cu investitorii spanioli.

“Îmi spuneau unii ziariști că sigur vine Contra, au trecut 3-4 zile și nu s-a întâmplat. Nu comentez despre altcineva. Cât sunt aici, încerc să-mi fac datoria în cel mai profesionist fel și să mă descurc cu ce am aici. Sigur că sunt dispus să plec dacă vine alt antrenor. Accept orice pentru Dinamo, să fie Dinamo în regulă“, a precizat Gigi Mulțescu.