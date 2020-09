Mulțescu, impresionat de cum se mișcă lucrurile la Dinamo: „E din ce în ce mai bine”

Demis la venirea spaniolilor, pentru a i se face loc pe bancă lui Cosmin Contra, Mulțescu a decis să rămână alături de Dinamo și să ajute clubul cu experiența sa.

Fostul principal al „câinilor” este impresionat de cum se mișcă lucrurile în „Ștefan cel Mare” și se așteapă ca echipa să progreseze și mai mult pe viitor.

„Este spectaculoasă. Și ca transferui, dar în al doilea rând, au venit de la 1-0 cu Chindia la 3-1 cu Mediaș. După aceea jocul. Rezultatul trebuie să fie urmarea firească a unui joc solid. De la meci la meci lucrurile au stat din ce în ce mai bine. Asta contează.

Am avut o discuție după ce am terminat primul meci (n.r .- cu Cosmin Contra). Să îi spun niște lucruri importante despre jucători. Am văzut împreună meciurile echipei a doua. Am avut o colaborare. Cât am fost acolo, Rufo venea la antrenamente cam tot timpul”, a spus Gheorghe Mulțescu, la Digi Sport.

Etapa precedentă din Liga 1 (a patra), Dinamo s-a impus pe terenul formației Gaz Metan Mediaș, scor 3-1, și a obținut prima victorie din acest sezon.