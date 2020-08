Mulțescu, fără presiune la Dinamo? “Nu am niciun obiectiv în contract”

Gheorghe Mulțescu (68 de ani) a semnat astăzi un contract pe un sezon cu Dinamo, echipă pe care o pregătește de la mijlocul lunii iulie. Noul antrenor al ‘câinilor roșii’ a precizat că nu are niciun obiectiv stabilit de către conducerea clubului.

Mulțescu este un adevărat simbol al clubului Dinamo. A jucat timp de şase ani pentru echipa din “Ştefan cel Mare”, între 1979 și 1985, cu care a câştigat trei titluri de campion (1982, 1983, 1984) şi de două ori Cupa României (1982, 1984), participând decisiv la cea mai mare performanţă pe plan european, semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984).

Ca antrenor, Gheorghe Mulțescu şi-a început cariera tot pe banca lui Dinamo, în sezonul 1990-1991, a revenit în 2008 pentru jumătate de an și a mai pregătit echipa în sezonul competițional 2013-2014.

“Acum sunt cu acte în regulă! Ne-am înțeles de principiu de sâmbătă, dar abia azi am semnat. Am contract pe un an, fără opțiune de prelungire. Am discutat cu director sportiv și cu Bogdan Bălănescu.

Din perspectiva mea, trebuie să câștigăm meciuri. Am discutat despre jucători, am propus câteva nume. Momentan, nu am niciun obiectiv în contract. Suntem puțin în întârziere cu transferurile. Sper să rezolvăm, să-i montăm în echipă.

E foarte bună decizia cu echipa a doua. Cei de la tineret vor avea continuitate la echipa a doua. O parte vor promova la prima echipă.

Sunt posturi pe care concurența nu este asigurată. Nu pot să spun un număr, dar mai sunt necesari câțiva jucători“, a spus Gigi Mulțescu la DigiSport.

OFICIALAntrenorul principal Gheorghe Mulțescu (foto, alături de directorul sportiv Rufo Collado) a semnat astăzi, la sediul clubului, noul contract cu Dinamo București. Mult succes, Gheorghe Mulțescu! Publicată de FC DINAMO BUCURESTI pe Luni, 17 august 2020