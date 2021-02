Motivul din spatele performanțelor uimitoare ale Simonei Halep: “Doar așa am obținut toate realizările!”

Fostul lider mondial va debuta peste doar două zile în turul I de la Australian Open, contra australiancei Lizette Cabrera!

Actualul loc 2 în ierarhia WTA, Simona Halep (29 de ani), a fost eliminată din sferturile turneului de pregătire de la Gippsland Trophy, după ce a suferit un eșec clar în fața rusoiacei Ekaterina Alexandrova, scor 2-6, 1-6. La finalul partidei, tenismena din România a acuzat probleme medicale, astfel că a fost nevoită să se retragă și de la competiția de dublu.

Pentru constănțeancă urmează acum partida din turul I al turneului de la Australian Open, contra australiancei Lizette Cabrera (140 WTA, 23 de ani), iar jurnaliștii australieni au fost curioși să afle care sunt motivele din spatele evoluțiilor impresionante din cariera româncei. Halep nu a stat prea mult pe gânduri și le-a răspuns pe loc acestora, mărturisind că pregătirea temeinică reprezintă principala cauză care a propulsat-o în topul tenisului mondial.

“Cred că m-am concentrat foarte mult pe job-ul meu, pentru că îl numesc un job. Este o slujbă în capul meu! Mă bucur de ea, dar este o slujbă.

Pot spune că nu am păcălit tenisul și așa am obținut toate realizările. În ultimii cinci, șase ani, pot spune că a fost ca o meserie, dar în același timp am și pasiunea care mă ține în viață în acest sport!”, a declarat Halep, în cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi.