Constantin Budescu a vorbit despre viitorul său la echipa națională.

După ”dubla” cu Spania și Suedia din preliminariile EURO, mijlocașul Astrei anunța că nu va mai îmbrăca tricoul naționale din cauza modului în care a fost tratat.

Chiar dacă ”Budi” a avut o declarație categorică, fotbalistul s-a răzgândit datorită noului selecționer și a lăsat de înțeles că Rădoi se poate baza pe serviciile lui.

Budescu a explicat că are încredere în selecționerul României și crede că echipa națională poate trece de Islanda în semifinalele barajului Ligii Națiunilor.

”Nu am băgat nicio foaie să mă retrag de la națională. A fost acea declarație pe care am dat-o atunci după cele două meciuri în care nu am jucat și rămân la aceeași părere, a fost o bătaie de joc, pentru că așa a fost. Nu pentru faptul că nu am jucat, ci pentru că nu a vorbit nimeni cu mine.

Acum am văzut că s-au schimbat foarte multe lucruri. Vom vedea ce se va întâmpla. Am încredere în Rădoi și în băieți, pentru că avem jucători destui de buni și ne putem califica, zic eu. Trebuie să ne adaptăm repede și să câștigăm meciul” a anunțat Budescu.